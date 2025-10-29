В МИД РФ ответили на угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

Западная Европа «наслаждается атмосферой военного психоза», готовясь к военному конфликту с Российской Федерацией. Об этом в беседе с РБК заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, комментируя угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира».

По словам дипломата, это заявление можно расценивать как только риторику.

«Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», — сказал Грушко.

28 октября посольство РФ в Бельгии осудило угрозу Франкена «стереть Москву с карты мира» как ненормальную.

Дипломаты отметили, что «вызывающие и безответственные» заявления бельгийского министра обороны, содержащие прогнозы «российских ракетных ударов по Брюсселю» и угрозы «стереть Москву с карты мира», являются «абсолютно ненормальными и оторванными от реальности».

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».