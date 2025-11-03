Страны Запада должны отказаться от «магического» мышления о победе Украины. Об этом пишет издание American Conservative.

Как пишет издание, чиновники США «крайне оторваны от реальности». И дело не только в вере в победу Украины, но и предположение, что можно оказать давление на КНДР, чтобы та отказалась от ядерного оружия.

«Чиновникам США и НАТО следует отказаться от магического мышления о победе Украины над Россией и принять реальность, какой бы неприятной она ни была: если война продолжится, Москва в конечном итоге победит. Альтернатива - рискнуть Третьей мировой войной, превратив нынешнюю прокси-войну НАТО в прямой, полномасштабный конфликт с Россией», — сказано в статье.

Автор подчеркнул, что западным политикам и народу следует принять ситуацию такой, какая она есть.

В конце сентября стало известно, что американская разведка полагает, что президент России Владимир Путин «как никогда» полон решимости одержать победу на поле боя в ходе конфликта на Украине. Согласно анализу, который был передан членам конгресса США, американские спецслужбы «не видят никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, в то время как президент Дональд Трамп пытается выступить посредником в мирных переговорах».

