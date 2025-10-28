Зеленский назвал условие для остановки огня на Украине

Зеленский: Украина готова к перемирию только по линии соприкосновения с ВС РФ

Украина готова к остановке огня в конфликте с Россией только по текущей линии соприкосновения, Киев не намерен «выходить из той или иной части». Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства. Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна», — утверждает Зеленский.

20 октября украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в ходе последних переговоров в Вашингтоне сотрудники администрации президента США Дональда Трампа требовали выхода Украины из Донбасса.

По его словам, во время встречи спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф говорил о нахождении этих территорий в составе России, указывая на соответствующий пункт в конституции страны.

Ранее в Совфеде раскрыли, зачем Трамп подталкивает Зеленского отдать Донбасс.