На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп призвал страны Ближнего Востока к примирению

Трамп призвал все страны Ближнего Востока улучшить отношения с Израилем
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим улучшение отношений с Израилем. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, теперь, когда ядерный арсенал Ирана «полностью уничтожен», для США крайне важно, чтобы все страны ближневосточного региона присоединились к Авраамовым соглашениям. Глава Белого дома уверен, что это обеспечит мир в странах Ближнего Востока.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан. До этого Израиль из арабских государств имел дипломатические отношения лишь с Египтом (1979 год) и Иорданией (1994 год).

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в мае заявлял, что Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия могут в ближайшем будущем примкнуть к Авраамовым соглашениям. Американский лидер допускал, что Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению к концу 2025 года.

Ранее Израиль и США обсудили «победу над Ираном» и перспективы для региона.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами