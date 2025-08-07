Трамп призвал страны Ближнего Востока к примирению

Президент США Дональд Трамп призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим улучшение отношений с Израилем. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, теперь, когда ядерный арсенал Ирана «полностью уничтожен», для США крайне важно, чтобы все страны ближневосточного региона присоединились к Авраамовым соглашениям. Глава Белого дома уверен, что это обеспечит мир в странах Ближнего Востока.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан. До этого Израиль из арабских государств имел дипломатические отношения лишь с Египтом (1979 год) и Иорданией (1994 год).

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в мае заявлял, что Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия могут в ближайшем будущем примкнуть к Авраамовым соглашениям. Американский лидер допускал, что Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению к концу 2025 года.

Ранее Израиль и США обсудили «победу над Ираном» и перспективы для региона.