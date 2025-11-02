Стало известно о попытках США запугать другие страны на встрече по судоходству

Соединенные Штаты через своих дипломатов запугивали другие государства возможными санкциями, если они поддержат введение налога на выбросы углерода для кораблей в рамках программы ООН «Чистый ноль». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы», — говорится в материале.

По данным журналистов, встречи, посвященные этой теме, проходили в Лондоне, а американская делегация состояла из восьми дипломатов. Они угрожали своим коллегам из других стран санкциями против моряков, а также ограничениями на въезд в США для иностранных дипломатов.

Администрация действующего президента Штатов Дональда Трампа негативно относится к теме изменения климата: Белый дом сократил бюджеты, гранты, рабочие места и практически прекратил публиковать соответствующие исследовательские отчеты.

Сразу после своей инаугурации в январе Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, а в апреле текущего года госсекретарь Штатов Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.

Ранее Трамп назвал слова об изменении климата «величайшей ложью».