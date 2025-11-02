На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытках США запугать другие страны на встрече по судоходству

FT: США запугивают другие страны санкциями из-за налога на углерод для судов
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты через своих дипломатов запугивали другие государства возможными санкциями, если они поддержат введение налога на выбросы углерода для кораблей в рамках программы ООН «Чистый ноль». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы», — говорится в материале.

По данным журналистов, встречи, посвященные этой теме, проходили в Лондоне, а американская делегация состояла из восьми дипломатов. Они угрожали своим коллегам из других стран санкциями против моряков, а также ограничениями на въезд в США для иностранных дипломатов.

Администрация действующего президента Штатов Дональда Трампа негативно относится к теме изменения климата: Белый дом сократил бюджеты, гранты, рабочие места и практически прекратил публиковать соответствующие исследовательские отчеты.

Сразу после своей инаугурации в январе Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату, а в апреле текущего года госсекретарь Штатов Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.

Ранее Трамп назвал слова об изменении климата «величайшей ложью».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами