На Украине снимут документальный фильм об атаке ВСУ на Курскую область

Государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» заключило договор на съемки документального фильма о вторжении армии страны в Курскую область. Об этом сообщило местное издание «Главком».

По информации журналистов, лента получила название «Как казаки на Курщину ходили». На ее производство выделили 2,3 млн гривен (около 4,4 млн рублей).

Ожидается, что фильм будет готов к 20 декабря текущего года. При этом от режиссера потребовали снять такую картину, которая будет «способствовать повышению боевого духа военнослужащих Вооруженных сил Украины» (ВСУ).

Украинские военнослужащие вторглись на территорию Курской области 6 августа прошлого года. Вооруженным силам РФ удалось полностью освободить регион в апреле 2025 года.

25 июля текущего года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал интервью для РИА Новости, в ходе которого рассказал, что в результате вторжения ВСУ в Курскую область ранения получили 553 человека, включая 25 несовершеннолетних. Еще 331 местного жителя спасти не удалось.

Ранее российские правоохранители назвали причину, позволившую ВСУ занять часть Курской области.