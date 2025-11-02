Хегсет заявил об улучшении отношений США и Китая после встречи

Хегсет: отношения США с Китаем никогда не были лучше, чем сейчас

Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил в соцсети Х, что после встречи с главой минобороны КНР Дун Цзюнем считает отношения Пекина и Вашингтона хорошими как никогда.

Такого же мнения, отметил он, придерживается и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я только что разговаривал с президентом Трампом, и мы согласны — отношения Соединенных Штатов и Китая никогда не были лучше», — написал он.

Также Хегсет заявил, что США и Китай договорились открыть новые каналы связи между военными для предотвращения конфликтных ситуаций и деэскалации возникающих проблем.

30 октября Трамп и Си провели переговоры в Южной Корее. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп склонит Китай на свою сторону по вопросу Украины.