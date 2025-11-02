В окружении Байдена назвали его болезнь «пощечиной Бога»

Коронавирус, которым Джо Байден заразился во время борьбы с Дональдом Трампом за пост президента США, стал для него «пощечиной Бога». Об этом заявил советник бывшего американского лидера, слова которого приводятся в книге журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», пишет ТАСС.

«Бог подавал нам какие-то сигналы. А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом», — цитирует Карл слова советника Байдена.

Журналист обратил внимание на то, что Байден не стал объявлять о снятии своей кандидатуры с выборов в формате телеобращения, потому что был слишком болен. Вместо это его соратники решили опубликовать письменное заявление и выступить с обращением к нации через несколько дней. Преемником Байдена в президентской гонке стала бывший вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Трампу на выборах.

21 октября телеканал CBS, ссылаясь на представительницу экс-главы США Келли Скалли, сообщил, что Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. По информации журналистов, 82-летний политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. При этом они подчеркнули, что это не означает, что Байден завершил лечение.

Рак предстательной железы диагностировали у Байдена в мае текущего года. Болезнь имеет агрессивную форму и дала метастазы в костную ткань.

Ранее экс-врач Белого дома разоблачил близких Байдена, скрывавших правду о его здоровье.