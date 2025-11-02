Проект туннеля между Россией и США обновили к встрече Путина и Трампа

Последнее обновление исследований по проекту туннеля между Чукоткой и Аляской было приурочено к недавней встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом РИА Новости рассказал автор проекта Виктор Разбегин.

По его словам, исследователи успели не только накопить большой материал предварительного технического обоснования, но и несколько раз его обновить.

17 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев выдвинул идею соединить континенты туннелем, который построят совместно Россия с Америкой. Он также предложил назвать этот туннель именами российского и американского лидеров.

По словам Дмитриева, РФПИ уже инвестировал и построил железнодорожный мост между Россией и Китаем. Теперь пришло время «сделать больше и впервые в истории человечества соединить Евразию и Северную Америку». Спецпредставитель российского президента уточнил, что, по его расчетам, подобное инфраструктурное сооружение обойдется в $65 млрд. Однако, если применить в строительстве современные технологии, стоимость объекта может упасть до $8 млрд.

Ранее Дмитриев анонсировал скорый саммит России и США.