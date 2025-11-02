В США после слов Трампа о вторжении в Нигерию заявили о «подготовке к действиям»

Министерство войны США на фоне приказа президента страны Дональда Трампа подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии действительно начало «готовиться к действиям». Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал глава Пентагоне Пит Хегсет.

Он отметил, что совершаемые в Нигерии и других частях мира преступления в отношении христиан должны быть немедленно остановлены.

«Или нигерийское правительство защитит христиан или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — подчеркнул американский чиновник.

1 ноября Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

За день до этого президент США заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Он обратил внимание, что в республике уничтожают тысячи людей, исповедующих эту религию. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит.

Ранее христианство назвали самой преследуемой религией в мире.