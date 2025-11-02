Прауд: на Западе больше не могут скрыть преследование Зеленским оппонентов

Западные СМИ больше не могут игнорировать слишком очевидное преследование политических оппонентов президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд в соцсети Х.

Он отметил, что киевские власти пытаются запугать оппонентов и заставить замолчать критиков.

«Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского?» — написал он.

Издание Politico сообщило, что украинская оппозиция намерена обвинить президента Украины Владимира Зеленского в подрыве безопасности страны на фоне неэффективной энергетической политики. Издание напоминает, что украинского президента неоднократно критиковали за неэффективные решения.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что на Украине на фоне коррупционных скандалов и военных неудач формируется политическая коалиция, целью которой является ослабление власти Зеленского.

Ранее в США заявили, что Зеленский начал подготовку к выборам на Украине.