На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о давлении Зеленского на оппозицию в стране

Прауд: на Западе больше не могут скрыть преследование Зеленским оппонентов
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Западные СМИ больше не могут игнорировать слишком очевидное преследование политических оппонентов президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд в соцсети Х.

Он отметил, что киевские власти пытаются запугать оппонентов и заставить замолчать критиков.

«Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского?» — написал он.

Издание Politico сообщило, что украинская оппозиция намерена обвинить президента Украины Владимира Зеленского в подрыве безопасности страны на фоне неэффективной энергетической политики. Издание напоминает, что украинского президента неоднократно критиковали за неэффективные решения.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что на Украине на фоне коррупционных скандалов и военных неудач формируется политическая коалиция, целью которой является ослабление власти Зеленского.

Ранее в США заявили, что Зеленский начал подготовку к выборам на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами