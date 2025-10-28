«Страна.ua»: на Украине формируется коалиция для ослабления власти Зеленского

На Украине на фоне коррупционных скандалов и военных неудач формируется политическая коалиция, целью которой является ослабление власти президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно публикации, участники «антизеленской коалиции» планируют лишить президента контроля над парламентским большинством и влияния на Кабинет министров. Особую опасность для Зеленского представляют обвинения в адрес его администрации в связи с провалами на фронте.

Как отмечает издание, растущее недовольство ситуацией в зоне боевых действий создает для действующей власти «потенциально еще более опасные» вызовы, чем коррупционные скандалы.

Политический кризис происходит на фоне расследований в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), что дополнительно дестабилизирует ситуацию в стране.

В июле депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что на фоне протестов против ограничения полномочий НАБУ над Владимиром Зеленским «нависла реальная угроза отставки и бегства».

Ранее половина украинцев высказалась в пользу отставки Зеленского.