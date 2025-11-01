Украинская оппозиция намерена обвинить президента Украины Владимира Зеленского в подрыве безопасности страны на фоне неэффективной энергетической политики. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник.

«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления», — сказано в публикации.

Издание напоминает, что украинского президента неоднократно критиковали за неэффективные решения.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что на Украине на фоне коррупционных скандалов и военных неудач формируется политическая коалиция, целью которой является ослабление власти Зеленского.

Согласно публикации, участники «антизеленской коалиции» планируют лишить президента контроля над парламентским большинством и влияния на кабинет министров. Особую опасность для Зеленского представляют обвинения в адрес его администрации в связи с провалами на фронте.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский превратился в жестокого диктатора.