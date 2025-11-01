На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Картина салом»: Захарова иронично прокомментировала фотографию с Зеленским

Захарова иронично прокомментировала фото встречи Зеленского с военными
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале фотографию со встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими.

close
Мария Захарова/Telegram

«Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя. Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ», — написала она.

20 октября Захарова заявила, что за Зеленским стоит «кукловодная масса» из западной партии войны. По ее словам, эти люди не могут успокоиться и настаивают на продолжении кризиса на Украине. Дипломат отметила, что в Европе делают все для эскалации конфликта на Украине. Несмотря на это, у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы, добавила она.

До этого Захарова говорила, что Зеленский находится «на приводном ремне» у Брюсселя. Она отметила, что украинский лидер после встречи с президентом США Дональдом Трампом звонил лидерам Евросоюза, чтобы «отчитаться».

Ранее Захарова ответила на угрозы Зеленского «блэкаутом» приграничным регионам РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами