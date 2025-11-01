«Картина салом»: Захарова иронично прокомментировала фотографию с Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале фотографию со встречи президента Украины Владимира Зеленского с военнослужащими.

close Мария Захарова/Telegram

«Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя. Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ», — написала она.

20 октября Захарова заявила, что за Зеленским стоит «кукловодная масса» из западной партии войны. По ее словам, эти люди не могут успокоиться и настаивают на продолжении кризиса на Украине. Дипломат отметила, что в Европе делают все для эскалации конфликта на Украине. Несмотря на это, у руководства многих западноевропейских стран стоят непрофессионалы, добавила она.

До этого Захарова говорила, что Зеленский находится «на приводном ремне» у Брюсселя. Она отметила, что украинский лидер после встречи с президентом США Дональдом Трампом звонил лидерам Евросоюза, чтобы «отчитаться».

Ранее Захарова ответила на угрозы Зеленского «блэкаутом» приграничным регионам РФ.