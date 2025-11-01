Поставка вооружений Украине не приведет к урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщают «Известия».

«Очевидно, и это уже, по-моему, доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризация и поставка вооружений, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», — сказала Захарова в рамках пресс-подхода на форуме «Открой Атом».

Заявление Захаровой последовало за публикацией телеканала CNN, в которой утверждалось, что Пентагон одобрил передачу ракет Tomahawk Украине, однако окончательное решение остаётся за президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Вещатель отметил, что ни Белый дом, ни военное ведомство пока не дали официальных комментариев по данному вопросу.

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, растиражированная в СМИ информация об одобрении Пентагоном передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk преследует цель дискредитации Трампа. Он отметил, что многое в этой новости выглядит странным. Например, то, что США располагают достаточным количеством Tomahawk, поскольку ранее в официальных источниках была совершенно другая информация.

