В США призвали послать РФ сигнал для возобновления переговоров по Украине

Профессор Астор: отказ США от военной помощи Киеву возобновит переговоры с РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Переговоры между Вашингтоном и Москвой возобновятся, если США откажутся оказывать Украине военную поддержку. Об этом заявил отставной американский офицер и профессор истории Уильям Астор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по территории России», — сказал он.

31 октября британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп сохраняет готовность вести переговоры с российской стороной по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что позиция Трампа относительно Украины вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, которые не могут предсказать его следующие шаги. Журналисты предположили, что теперь американский лидер гораздо менее заинтересован в оказании поддержки Киеву или принуждении России к прекращению конфликта.

Ранее в Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине.

Переговоры о мире на Украине
