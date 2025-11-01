В Дагестане чиновника сняли с должности из-за назначения дочери главой ДК

Глава села Леваши в Дагестане Камиль Гасанов (на фото) лишился должности из-за назначения дочери на пост главы Дома культуры (ДК). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Прокуратура проверила Камилю Гасанову и выявила конфликт интересов», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, полномочия мужчины были досрочно прекращены.

До этого главу фракции «Единая Россия» в совете депутатов подмосковной Дубны Екатерину Аратову досрочно освободили от занимаемой должности.

Президиум подмосковного отделения «Единой России» объявил Аратовой выговор за действия, признанные дискредитирующими партию. Незадолго до этого в соцсетях распространилось видео, на котором депутат использует нецензурную лексику, обсуждая работы по благоустройству Чернореченского леса в Дубне.

В середине октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил и уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. В интернете появились кадры, на которых видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине.

Ранее губернатора обвинили в «быдлячестве» из-за скандала с увольнением чиновника.