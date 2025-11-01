В МИД Ирана рассказали, что мешает переговорам по ядерной программе

Тегеран готов приступить к переговорам по ядерной программе, но выдвинутые Соединенными Штатами требования неприемлемы для исламской республики. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в беседе с телеканалом Al Jazeera.

«Мы готовы к переговорам, чтобы развеять опасения по поводу нашей ядерной программы», — сказал он.

При этом, по словам министра иностранных дел, справедливое соглашение могло бы быть достигнуто, если бы Белый дом не выдвинул «неприемлемые и обременительные требования».

До этого Арагчи сообщил, что Иран не возобновит переговоры с США по ядерному досье до тех пор, пока Вашингтон не откажется от своих завышенных требований.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арагчи опроверг информацию о прямых переговорах с Уиткоффом.