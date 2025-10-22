В Тегеране высказались о переговорах с США по ядерной программе Ирана

Арагчи: Иран не возобновит переговоры, пока США не откажутся от требований

Иран не возобновит переговоры с США по ядерному досье до тех пор, пока Вашингтон не откажется от завышенных требований. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Мы не вернемся за стол переговоров до тех пор, пока американцы не откажутся от своей алчной политики и не перестанут предъявлять нам необоснованные требования», — сказал он.

До этого Арагчи опроверг сообщения о прямых переговорах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости могут обмениваться информацией напрямую или через третьи стороны.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.