В Иране опровергли информацию о прямых переговорах с Уиткоффом

Глава иранского МИД Аббас Арагчи опроверг сообщения о прямых переговорах со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом пишет агентство Tasnim.
«Информация о моем недавнем контакте с Уиткоффом не соответствует действительности», — заявил иранский дипломат, комментируя новость.
Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости могут обмениваться информацией напрямую или через третьи стороны.
Накануне дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о сохранении санкций против Ирана. Тем не менее, обсуждение продления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть возобновлено на следующей неделе.
В Иране заявили, что считают незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям против Тегерана.
Ранее МИД России раскритиковал политику европейских стран в отношении Ирана.