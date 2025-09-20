В Иране опровергли информацию о прямых переговорах с Уиткоффом

Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах со спецпосланником Трампа

Глава иранского МИД Аббас Арагчи опроверг сообщения о прямых переговорах со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Информация о моем недавнем контакте с Уиткоффом не соответствует действительности», — заявил иранский дипломат, комментируя новость.

Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости могут обмениваться информацией напрямую или через третьи стороны.

Накануне дипломатический источник при Всемирной организации сообщил, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о сохранении санкций против Ирана. Тем не менее, обсуждение продления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть возобновлено на следующей неделе.

В Иране заявили, что считают незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям против Тегерана.

Ранее МИД России раскритиковал политику европейских стран в отношении Ирана.