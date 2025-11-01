Украинский лидер Владимир Зеленский намерен продолжать вооруженный конфликт на Украине до тех пор, пока не получит замороженные российские активы. Такое мнение в соцсети X высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

«Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза», — подчеркнул он.

По мнению немецкого предпринимателя, украинский лидер думает лишь о денежных средствах, в то время как жизни обычных солдат ВСУ его не интересуют.

1 ноября МО РФ сообщило, что вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу из 11 сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины при их попытке высадить десант с вертолета в одном километре на северо-запад от Красноармейска (украинское название — Покровск).

В ведомстве добавили, что штурмовые отряды продолжают уничтожение оставшихся формирований Вооруженных сил Украины, которых российские военнослужащие окружили в районе железнодорожного вокзала.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться в плен.