Лидер оппозиции Тайваня Чжэн Ливэнь обвинила НАТО в конфликте на Украине

Избранная новым лидером оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване Чжэн Ливэнь в интервью Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом) обвинила НАТО в украинском конфликте, передает ТАСС.

По ее мнению, расширение Североатлантического альянса на восток стало главной причиной конфликта на Украине.

«НАТО обещала Российской Федерации не расширяться на восток, но альянс неоднократно нарушал свои обещания и расширялся на восток, в конечном итоге дойдя до границ РФ. Это основная причина», — сказала Чжэн Ливэнь.

Она отметила, что если бы страны-члены НАТО отказались от планов вступления Украины, «этой проблемы бы не было».

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совещания глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20) заявил, что НАТО и Европейский союз (ЕС) руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие.

17 сентября папа Римский Лев XIV заявил, что Североатлантический альянс не начинал какую-либо войну.

Ранее российский посол назвал условие начала войны между НАТО и РФ.