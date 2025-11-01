На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер оппозиции Тайваня назвала виновного в конфликте на Украине

Лидер оппозиции Тайваня Чжэн Ливэнь обвинила НАТО в конфликте на Украине
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Избранная новым лидером оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване Чжэн Ливэнь в интервью Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом) обвинила НАТО в украинском конфликте, передает ТАСС.

По ее мнению, расширение Североатлантического альянса на восток стало главной причиной конфликта на Украине.

«НАТО обещала Российской Федерации не расширяться на восток, но альянс неоднократно нарушал свои обещания и расширялся на восток, в конечном итоге дойдя до границ РФ. Это основная причина», — сказала Чжэн Ливэнь.

Она отметила, что если бы страны-члены НАТО отказались от планов вступления Украины, «этой проблемы бы не было».

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совещания глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20) заявил, что НАТО и Европейский союз (ЕС) руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие.

17 сентября папа Римский Лев XIV заявил, что Североатлантический альянс не начинал какую-либо войну.

Ранее российский посол назвал условие начала войны между НАТО и РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами