Российский посол назвал условие начала войны между НАТО и РФ

Посол Мешков: сбитие российского самолета страной НАТО будет означать войну
Ирина Калашникова/РИА «Новости»

В случае если страна НАТО решит сбить российский самолет при якобы нарушении им воздушного пространства, между Североатлантическим альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Это будет война», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на подобный инцидент.

Он также напомнил, что самолеты страны альянса нередко в ходят в воздушное пространство России, но их пока ни разу не сбивали.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным сбитие российских истребителей, залетающих в воздушное пространство стран НАТО.

С ним заочно поспорил французский президент Эммануэль Макрон, который подчеркнул, что Европа не должна открывать огонь в случае «провокаций» при отсутствии очевидной опасности.

Ранее сообщалось, что Польша может принять закон, разрешающий сбивать дроны над Украиной.

