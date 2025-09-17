На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Папа Римский не считает, что Североатлантический альянс начинал какую-либо войну

Лев XIV: НАТО не начинало какой-либо войны
Alessandra Tarantino/AP

Североатлантический альянс не начинал какую-либо войну, а Польша обеспокоена своей безопасностью инцидента с дронами, заявил папа Римский Лев XIV. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

По словам понтифика, НАТО не начинало никакой войны, а Варшава обеспокоена, поскольку видит, что польское воздушное пространство было нарушено. Лев XIV назвал напряженной сложившуюся ситуацию отметил, что она, безусловно, вызывает беспокойство.

16 сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву.

10 сентября на территории Польши было зафиксировано падение около 20 беспилотных летательных аппаратов. Польские власти и представители Организации Североатлантического договора (НАТО) возложили ответственность за данный инцидент на Россию.

Ранее Володин прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше.

