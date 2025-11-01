На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си Цзиньпин назвал место проведения саммита АТЭС в 2026 году

Си Цзиньпин: саммит АТЭС в 2026 году пройдет в Шэньчжэне
Сергей Бобылев/РИА Новости

В 2026 году саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в китайском городе Шэньчжэне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе закрытия форума в Южной Корее, передает РИА Новости.

Он отметил, что в следующем году Китай в третий раз станет страной — организатором форума АТЭС.

«Мы благодарим всех участников за поддержку. АТЭС — это важнейший механизм экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внесший значительный вклад в рост и процветание региона», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что 33-я неформальная встреча лидеров АТЭС состоится в Шэньчжэне в ноябре 2026 года.

15 октября стало известно, что в следующем году в Москве пройдет восьмой саммит руководства государств, входящих в Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Президент РФ Владимир Путин поручил создать оргкомитет по подготовке мероприятия и назначил его руководителем вице-премьера Александра Новака. Ему предстоит утвердить состав комитета в течение месяца. Ответственность за расходы на проведение форума президент возложил на правительство РФ.

Ранее Си Цзиньпин рассказал о значении саммита КНР и США для мировой экономики.

