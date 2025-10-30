Си Цзиньпин рассказал о значении саммита КНР и США для мировой экономики

Переговорные группы Китая и США должны как можно скорее разрешить торговые разногласия между странами, чтобы дать надежную опору экономике всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, передает агентство Xinhua.

«Команды обеих стран должны как можно скорее детализировать и финализировать последующую работу, поддерживать и реализовывать консенсус, и, добившись реальных результатов, дать успокоительную пилюлю экономикам Китая, США и всего мира», — говорится в сообщении.

Встреча между лидерами США и КНР стартовала в полдень по местному времени 30 октября и продолжалась 1 час 40 минут. Трамп положительно оценил прошедшие переговоры.

В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

