Лукашенко «послал» США за просьбу извиниться перед Литвой

Лукашенко заявил, что «послал» США за просьбу извиниться перед Литвой
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона настаивала на публичных извинениях от Минска перед Литвой в связи с инцидентом с метеозондами, нарушившими литовское воздушное пространство. Лукашенко подчеркнул, что не видит ни своей, ни белорусской вины в произошедшем, пишет БелТА.

«Американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это», — поделился Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Лукашенко подчеркнул, что за подобные заявления буквально «послал» американскую сторону, указав, что Белоруссия готова принести извинения только в случае доказанной вины.

29 октября Литва ввела месячный запрет на пересечение автотранспортной границы с Белоруссией. Причиной послужило нарушение воздушного пространства метеорологическими шарами, используемыми для контрабанды сигарет из Белоруссии в Литву.

27 октября литовские власти вновь закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией.

Ранее Литва продлила ограничение полетов на границе до декабря.

