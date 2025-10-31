Лукашенко «послал» США за просьбу извиниться перед Литвой

Лукашенко заявил, что «послал» США за просьбу извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона настаивала на публичных извинениях от Минска перед Литвой в связи с инцидентом с метеозондами, нарушившими литовское воздушное пространство. Лукашенко подчеркнул, что не видит ни своей, ни белорусской вины в произошедшем, пишет БелТА.

«Американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это», — поделился Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Лукашенко подчеркнул, что за подобные заявления буквально «послал» американскую сторону, указав, что Белоруссия готова принести извинения только в случае доказанной вины.

29 октября Литва ввела месячный запрет на пересечение автотранспортной границы с Белоруссией. Причиной послужило нарушение воздушного пространства метеорологическими шарами, используемыми для контрабанды сигарет из Белоруссии в Литву.

27 октября литовские власти вновь закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией.

Ранее Литва продлила ограничение полетов на границе до декабря.