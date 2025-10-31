На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик заявил, что Зеленский постоянно присваивает себе чужие деньги

Аналитик Кошкович: кража денег является любимым занятием Зеленского
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского больше всего на свете радует присвоение чужих денег. Об эирм аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович написал в соцсети Х.

«Ничто не доставляет Зеленскому большего удовольствия, чем присвоение чужих денег», — написал он.

Речь идет о финансовой помощи, которую Украине предоставляют страны Евросоюза.

28 октября сообщалось, что правительство Нидерландов выделит €25 млн (около 2,3 млрд рублей) на поддержку энергосистемы Украины предстоящей зимой. Отмечается, что из них €10 млн пойдут на экстренный ремонт и оборудование.

Сообщалось также, что Нидерланды выделят Всемирному банку €55 млн на программы помощи Украине.

22 октября депутат Верховной рады Михаил Бондар выразил мнение, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе. По его словам, отопительный сезон в стране находится под большим вопросом, поскольку власти оказались не готовы к нему.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.

