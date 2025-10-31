Военный аналитик, редактор издания «Арсенал Отечества» в беседе с kp.ru объяснил, почему украинская сторона отказывается пускать иностранные СМИ к окруженным силам ВСУ. По его словам, Киев боится нелицеприятной правды, например, о наличии иностранных наемников, тяжелом положении украинских войск или военных преступлениях.

«Были сведения о том, что там давят, издеваются, убивают оставшихся мирных жителей, которые хотят дождаться российской армии. И потому — лучше «не пущать». Чтобы, не дай Бог, не сняли вот это, ну или чего-то не узнали лишнего», — сказал Леонков.

Чтобы контролировать этот информационный поток, украинское руководство и решило не допускать вообще никаких журналистов, добавил он.

Накануне Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МО РФ заявили, что Украина признала катастрофу ВСУ в котлах.