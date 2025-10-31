На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Республиканцы призвали использовать «ядерный» вариант борьбы с шатдауном

Луна: республиканцам пора использовать ядерный вариант для борьбы с шатдауном
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обратилась к лидеру республиканцев в Сенате Джону Тьюну с призывом использовать «ядерную» опцию для преодоления шатдауна, предложенную ранее президентом Дональдом Трампом. Об этом она написала в социальной сети X

«Пора использовать ядерный вариант. Демократы скорее уморят ваших детей голодом, чем сделают правильное дело. Полное безумие. Лидер Джон Тьюн, пора действовать», — написала Луна.

Глава Белого дома Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил о необходимости отказаться от традиции филибастера, прибегнув к «ядерному» варианту, чтобы нивелировать тактику затягивания, которую используют сенаторы-демократы в условиях шатдауна.

Филибастер – это парламентская тактика затягивания принятия законопроектов, которую демократы используют в Сенате США, блокируя законопроект о финансировании правительства. Партия меньшинства требует для принятия рассматриваемых законопроектов поддержки не менее 60 голосов.

Предложение Трампа заключается в отмене требования о наличии 60 голосов при голосовании за временную резолюцию о финансировании правительства. В ходе шатдауна республиканцам в Сенате не хватает всего пяти голосов демократов для преодоления установленного барьера.

Формально правительство США приостановило свою работу с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по продолжительности в истории страны. Рекорд принадлежит также администрации Трампа: в январе 2019 года был зафиксирован 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч государственных служащих остались без зарплаты, около 1,5 миллионов получали ее не в полном объеме. Если американский бюджет не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун рискует стать самым продолжительным за всю историю.

Ранее в США раскрыли ежедневные потери бюджета при затянувшемся шатдауне.

