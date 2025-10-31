На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о планах Зеленского на дальнобойные удары по России

Зеленский анонсировал дальнобойные удары по РФ
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Сказал, что цели определены вместе с главами СБУ и Службы внешней разведки», — сказано в посте.

Французская газета Le Figaro пишет, что украинские войска использовали свою ракету «Фламинго» в боевых условиях уже девять раз. По данным европейских журналистов, «Фламинго» считается лучшей украинской ракетой, в то время как ее производитель Fire Point «вызывает столько же похвал, сколько и вопросов».

Кроме того, по данным СМИ, Украина планирует производить собственные баллистические ракеты.

До этого технический директор Fire Point Ирина Терех в интервью Le Monde заявила, что компания не может проводить испытания на Украине. По словам технического директора, производство приходится рассредотачивать, чтобы его не остановили атаки со стороны России. Терех объяснила, что такие меры приводят к большому количеству издержек.

23 октября Зеленский сообщал, что украинская сторона на своей территории производит дальнобойные ракеты, полет которых может достигать трех тысяч километров. При этом точное название ракеты или другие ее характеристики глава государства не уточнял.

Ранее Зеленский в США встретился с производителями комплексов Patriot.

