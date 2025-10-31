На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле напомнили о том, как Россия ответила на претензии США по ДРСМД

Песков: Россия аргументировала безосновательность всех претензий США по ДРСМД
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская сторона аргументировано разбила все претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если вы помните эту историю, тогда, действительно, американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументировано все эти претензии разбила и наоборот объяснила, что претензия безосновательна», — сказал он.

СССР и США подписали Договор о ликвидации РСМД в 1987 году, который обязал их не производить и не испытывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

В 2018 году США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не вернется к исполнению своих договорных обязательств. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км. В Москве утверждают, что ракета не нарушает договор. В июле 2019 года глава РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке договора.

4 августа в МИД России заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, так как условия для сохранения моратория больше не актуальны. Комментируя это сообщение, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Москвой моратория на развертывание РСМД стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать будущих шагов с российской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рябков рассказал, чем руководствовалась Россия при выходе из ДРСМД.

Отношения России и США
