Здравомыслящее окружение президента США Дональда Трампа помогают американскому лидеру трезво оценивать конфликт на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Таким образом Чепа прокомментировал информацию о том, что Трамп сменил свою позицию по Украине. Депутат отметил в этом важную роль позиции президента РФ Владимира Путина.

«Позиция Путина заставляет многих политиков пересматривать популистскую и русофобскую позиции, которые не приводят к позитивным изменениям. Я думаю, что все это видят», — сказал он.

До этого телеканал Fox News сообщал, что Трамп пересмотрел свою позицию в отношении поддержки Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников. Из материала канала следует, что тон Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился: от жестких высказываний, направленных на оказание давления на президента России Владимира Путина в прошлом месяце, он перешел к более нейтральной позиции.

Ранее в Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине.