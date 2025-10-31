СМИ: в Белом доме были поражены бескомпромиссностью Лаврова во время встречи с Рубио

FT: в США поразились бескомпромиссности Лаврова в ходе встречи с Рубио на ГА ООН

В Белом доме были поражены «непримиримостью» главы МИД России Сергея Лаврова в ходе короткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По данным издания, бескомпромиссность высказываний российского министра о конфликте на Украине заставили Вашингтон усомниться в продуктивности переговоров с Москвой по его урегулированию.

Кроме того, телефонные переговоры между Лавровым и Рубио в середине октября получились напряженными, в связи чем американской стороной было решено отложить саммит глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Собеседник издания отметил, что после того разговора госсекретарь сообщил главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам.

До этого телеканал Fox News сообщал, что Трамп пересмотрел свою позицию в отношении поддержки Украины, чем вызвал обеспокоенность среди европейских союзников. Отмечалось, что тон американского лидера за последние недели резко смягчился: от жестких высказываний, направленных на оказание давления на Путина в прошлом месяце, он перешел к более нейтральной позиции.

Ранее Трамп призвал позволить России и Украине продолжить сражаться.