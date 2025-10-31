На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-премьер России назвал главный способ разрешения конфликта на Украине

Оверчук: РФ ведет переговоры для устранения первопричин конфликта на Украине
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Мир на Украине может быть достигнут посредством устранения первопричин конфликта, российская сторона ведет дипломатические переговоры по этому вопросу. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.

«Этот конфликт [на Украине] может быть решен, и долгосрочный мир может быть достигнут, если будут устранены первопричины этого конфликта», — сказал политик.

26 октября генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что делегация РФ доносит до властей США мысль, что решение конфликта на Украине возможно только при искоренении его первопричин.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».

Ранее в Кремле заявили, что украинский конфликт нельзя решить «за одну ночь».

