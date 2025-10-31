Сын Медведева высказался против расстрелов за коррупцию в России

Сын Медведева назвал неприменимыми в России расстрелы за коррупцию как в Китае

Илья Медведев, руководитель проектов партии «Единая Россия» (ЕР) и сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявил, что китайская модель управления с жесткими мерами наказания за коррупцию неприменима в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — сказал Медведев.

Он назвал бездумным копирование китайской модели из-за различий в культурных и управленческих традициях России и Китая.

Медведев отметил, что считает логичным и закономерным участие партии «Единая Россия» в формировании инновационной экосистемы, аналогично тому, как в этот процесс вовлечена Коммунистическая партия Китая.

До этого Медведев призвал ЕР не ассоциироваться лишь с запретами. По его мнению, партии следует «начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателем, тем, кто реально помогает бизнесу». Медведев отметил, что пока этого «видно мало».

Ранее в Госдуме предложили передавать имущество коррупционеров участникам СВО.