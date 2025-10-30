В Госдуме предложили передавать имущество коррупционеров участникам СВО

Конфискованное у коррупционеров имущество необходимо направлять на нужды участников специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявил лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель ее фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Депутат отметил, что в августе он обратился к правительству с инициативой о наделении фонда «Защитники Отечества» правом распоряжаться обращенной в собственность государства недвижимостью и финансами, которые были получены от ее реализации.

По словам парламентария, только в Московской области не реализовано свыше двух тысяч земельных участков. Миронов предложил передать их в безвозмездное пользование участникам СВО. Другое конфискованное у казнокрадов имущество — яхты, дорогие автомобили, драгоценности — следует продавать с аукциона и вырученные средства отправлять на нужды героев СВО.

26 октября стало известно, что Генпрокуратура РФ требует конфисковать у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского 77 объектов недвижимости.

Ранее Счетная палата выявила проблемы с использованием конфискованного коррупционного имущества.