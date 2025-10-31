На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадуро оценил гуманитарную помощь США Кубе после урагана «Мелисса»

Мадуро назвал снятие блокады лучшей помощью США Кубе после урагана «Мелисса»
close
Global Look Press

Полная отмена экономической блокады и всех мер экономического давления станут лучшей помощью США Кубе, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство США впервые предложило помощь Кубе. Ну что же, лучшая помощь — это снять всю экономическую блокаду против Кубы, отменить все меры экономического преследования», — заявил Мадуро.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы предоставить Кубе гуманитарную помощь из-за последствий урагана «Мелисса».

28 октября ураган «Мелисса» вплотную подошел к южному побережью Ямайки, достигая максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Но потом ослабел до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, скорость ветра в пределах вихря достигала 240 км/ч.

29 октября агентство Agence France-Presse сообщило, что «Мелисса» стал самым мощным ураганом среди всех произошедших за 90 лет.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок урагана «Мелисса» над Ямайкой.

