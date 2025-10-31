Мадуро оценил гуманитарную помощь США Кубе после урагана «Мелисса»

Полная отмена экономической блокады и всех мер экономического давления станут лучшей помощью США Кубе, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство США впервые предложило помощь Кубе. Ну что же, лучшая помощь — это снять всю экономическую блокаду против Кубы, отменить все меры экономического преследования», — заявил Мадуро.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы предоставить Кубе гуманитарную помощь из-за последствий урагана «Мелисса».

28 октября ураган «Мелисса» вплотную подошел к южному побережью Ямайки, достигая максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Но потом ослабел до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, скорость ветра в пределах вихря достигала 240 км/ч.

29 октября агентство Agence France-Presse сообщило, что «Мелисса» стал самым мощным ураганом среди всех произошедших за 90 лет.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок урагана «Мелисса» над Ямайкой.