На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Высокопоставленные лица США начали переезжать на военные базы

The Atlantic: руководство США переезжает на военные базы после убийства Кирка
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа начали переезжать на военные базы из соображений безопасности после убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, причинами переездов представителей администрации стали убийство Кирка и активные протесты в США против политики Трампа. Кроме того, в адрес чиновников и их семей поступали угрозы, а на базах они могут рассчитывать на охрану со стороны военных.

По данным The Atlantic, на военных объектах уже проживают государственный секретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Кэти Миллер вместе с супругом, главным советником президента Трампа по внутренней политике Стивеном Миллером, а также министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нацгвардии США приказали готовиться к подавлению гражданских беспорядков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами