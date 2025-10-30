Американский сенатор рассказал о масштабах ядерных испытаний в США

Сенатор Коттон: США могут осуществить подрыв зарядов небольшой мощности под землей

Речь в вопросе ядерных испытаний США может идти о взрывах небольшой мощности, которые, вероятно, будут проведены под землей. Об этом в интервью Fox News рассказал глава комитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон.

По его словам, возобновление ядерных испытаний является необходимым и желанным шагом.

Коттон добавил, что в их рамках не предполагается производить крупномасштабные взрывы с грибовидным облаком где-то в пустыне или на юге Тихого океана.

«Мы ведем речь об очень малых, контролируемых и, вероятно, подземных взрывах», — добавил сенатор.

Он отметил, что возобновление испытаний позволит проверить как старые, так и новые типы вооружений.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». США не проводили такие испытания с 1992 года.

