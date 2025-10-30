Захарова выступила с обвинением в адрес «коалиции желающих» из-за давления на РФ

Захарова заявила, что «коалиция желающих» ищет рычаги давления на Россию

«Коалиция желающих» ищет рычаги давления на Российскую Федерацию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, дискуссии в Лондоне показали, что эта коалиция «все больше смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи» Украине «на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию».

Также дипломат сказала, что попытки Запада получить выгоду за счет замороженных российских активов являются признаком того, что ресурсы спонсоров Киева на исходе. В случае конфискации этих средств РФ даст гарантированный и очень болезненный ответ, отметила Захарова.

24 октября премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на встрече в Лондоне «коалиция желающих» выразила стремление ускорить процедуру конфискации российских активов, замороженных на территории Европы к концу текущего года.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, заявила о необходимости принятия решения до Рождества (24 декабря) для обеспечения финансовой стабильности Украины в будущем.

