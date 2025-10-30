На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова выступила с обвинением в адрес «коалиции желающих» из-за давления на РФ

Захарова заявила, что «коалиция желающих» ищет рычаги давления на Россию
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

«Коалиция желающих» ищет рычаги давления на Российскую Федерацию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, дискуссии в Лондоне показали, что эта коалиция «все больше смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи» Украине «на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию».

Также дипломат сказала, что попытки Запада получить выгоду за счет замороженных российских активов являются признаком того, что ресурсы спонсоров Киева на исходе. В случае конфискации этих средств РФ даст гарантированный и очень болезненный ответ, отметила Захарова.

24 октября премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на встрече в Лондоне «коалиция желающих» выразила стремление ускорить процедуру конфискации российских активов, замороженных на территории Европы к концу текущего года.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, заявила о необходимости принятия решения до Рождества (24 декабря) для обеспечения финансовой стабильности Украины в будущем.

Ранее в Европе объяснили, зачем была создана «коалиция желающих».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами