«Коалиция желающих» хочет до конца года решить вопрос с российскими активами

Стармер: коалиция желающих намерена решить вопрос с активами РФ до конца года
Alastair Grant/Reuters

«Коалиция желающих» выразила стремление ускорить процедуру конфискации российских активов, замороженных на территории Европы к концу текущего года. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе пресс-конференции в Лондоне, пишет ТАСС.

По словам Стармера, встреча продемонстрировала общую убежденность в необходимости оперативного завершения данного процесса. Подчеркивается, что это позволит предоставить Украине существенную материальную помощь.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, заявила о необходимости принятия решения до Рождества (24 декабря) для обеспечения финансовой стабильности Украины в будущем. Она признала, что некоторые коллеги видят в этом более сложную задачу. При этом она указала на отсутствие альтернативы.

Стармер назвал вопрос изъятия активов «непростым», но согласился с предложенным Фредериксен графиком, отметив его целесообразность. Поддержку данной инициативе также выразил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, принимавший участие в пресс-конференции.

Ранее Бельгия назвала условие для одобрения конфискации активов России.

Санкции против России
