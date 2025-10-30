На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ICAN призвали избегать усиление ядерной напряженности на фоне заявлений Трампа

ICAN: любое усиление ядерной напряженности опасно и его следует избегать
U.S. Air Force

Любое усиление ядерной напряженности опасно, его необходимо избегать. Об этом РИА Новости заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в Соединенных Штатах.

«Когда риск применения ядерного оружия в конфликте достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, а, может, и выше, любое усиление ядерной напряженности опасно, его следует избегать», — сказал Бернетт.

Руководитель отдела СМИ ICAN назвал заявления главы Белого дома о ядерных испытаниях «ненужной и безрассудной эскалацией ядерной угрозы, увеличивающей ядерную опасность».

Накануне на странице в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству войны начать испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

30 октября ООН призвала избегать эскалации на фоне заявления Трампа о ядерных испытаниях США.

Ранее в Китае прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США.

