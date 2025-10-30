На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о полигонах для испытания ядерного оружия

Трамп: у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть испытательные полигоны для ядерного оружия. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по пути из Пусана в Вашингтон после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, передает Fox News.

По словам американского лидера подробности о тестах будут объявлены позже.

«Будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Накануне Трамп сообщил в Truth Social, что распорядился начать испытания ядерного оружия. В своем сообщении он указал, что поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами. Решение было принято на фоне заявлений президента России Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подвергли критике решение Трампа об испытаниях ядерного оружия.

Второй срок Трампа
