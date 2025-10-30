На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США поддержали сертификацию ядерного арсенала без испытаний

Кандидат в главы STRATCOM поддержал сертификацию ядерного арсенала без испытаний
true
true
true
close
FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат на пост главы Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США вице-адмирал Ричард Коррелл, которого выдвинул глава Белого дома Дональд Трамп, поддержал программу управления ядерным арсеналом. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что она позволяет сертифицировать запасы без проведения полномасштабных испытаний.

«Я поддерживаю программу управления ядерным арсеналом. В рамках этой программы были разработаны наука и инструменты, которые необходимы для сертификации арсенала ядерного оружия без необходимости полномасштабных испытаний ядерного оружия», — сказал Коррелл.

Накануне на странице в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству войны начать испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

30 октября ООН призвала избегать эскалации на фоне заявления Трампа о ядерных испытаниях США.

Ранее в Китае прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США.

