«Символическая закупка»: эксперт о согласии Китая импортировать нефть из США

Политолог Семибратов: Китай не откажется от закупок российской нефти
Evelyn Hockstein/Reuters

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в интервью kp.ru прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Китай согласился закупать нефть у США. По его мнению, в данном вопросе Пекин «проявит мудрость».

«В качестве красивого жеста Пекин мог на это пойти. Китай, в отличие от Европы, деньги считать умеет, поэтому могу предположить, что это будет чисто политическое решение — закупка незначительных объемов. Они никак не смогут повлиять на поставки российской нефти и других энергоресурсов в Китай», — сказал эксперт.

Китаевед, зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский в свою очередь отметил, что на личной встрече Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина стороны понимали, что больших прорывов не будет. По его словам, единственным ощутимым результатом стало снижение пошлин США на китайский импорт.

30 октября Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжать работать с главой Белого дома ради процветания обеих стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее Трамп заявил, что Китай согласился начать импорт американских энергоносителей. По его словам, фактически может состояться очень масштабная закупка.

Ранее в России рассказали о неудачах Трампа на переговорах с Си.

