Володин потребовал не повышать тарифы на услуги ЖКХ

Володин призвал давать льготные кредиты при условии ограничения тарифов ЖКХ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Концессионеры должны получать льготные кредиты на модернизацию сетей ЖКХ только при ограничении роста тарифов. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время обсуждения в палате парламента основных направлений единой денежно-кредитной политики, его слова приводит ТАСС.

«Льготные кредиты будут выдавать теперь концессионерам, занимающимся тепло- и водообеспечением, для модернизации их сетей. Но не сказали главного, как это скажется на тарифах. Даете вы дешевые кредиты, тогда пропишите, что тарифы не должны расти», — сказал он.

Накануне в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заявили, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ. В ведомстве подчеркнули, что рост тарифов продиктован необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности.

До этого глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия предлагает вернуть ключевые организации ЖКХ (водоканалы, теплосети, эксплуатационные службы) в собственность государства.

Ранее в России предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ.

