Володин потребовал не повышать тарифы на услуги ЖКХ

Концессионеры должны получать льготные кредиты на модернизацию сетей ЖКХ только при ограничении роста тарифов. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время обсуждения в палате парламента основных направлений единой денежно-кредитной политики, его слова приводит ТАСС.

«Льготные кредиты будут выдавать теперь концессионерам, занимающимся тепло- и водообеспечением, для модернизации их сетей. Но не сказали главного, как это скажется на тарифах. Даете вы дешевые кредиты, тогда пропишите, что тарифы не должны расти», — сказал он.

Накануне в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заявили, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ. В ведомстве подчеркнули, что рост тарифов продиктован необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности.

До этого глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия предлагает вернуть ключевые организации ЖКХ (водоканалы, теплосети, эксплуатационные службы) в собственность государства.

Ранее в России предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ.