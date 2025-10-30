На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскритиковали Нобелевскую премию

Володин: Нобелевскую премию испохабили, она никем не признается
true
true
true
close
Bertil Jonsson/Shutterstock/FOTODOM

Нобелевскую премию испохабили, она никем не признается. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Даже Нобелевскую премию умудрились испохабить, ни во что она теперь никем не признается, не ставится», — сказал он на пленарном заседании.

До этого Володин заявил, что российский министр финансов Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на президента США Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о своем желании стать ее лауреатом, и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нобелевскому лауреату по литературе закрыли въезд в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами