В Госдуме раскритиковали Нобелевскую премию

Нобелевскую премию испохабили, она никем не признается. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

До этого Володин заявил, что российский министр финансов Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо.

