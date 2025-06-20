Песков отреагировал на рассуждения о политическом убежище в РФ для Маска

Песков: нужно дождаться официальных заявлений о политическом убежище для Маска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать рассуждения о предоставлении политического убежища для американского миллиардера Илона Маска, передает ТАСС.

Вместо этого представитель Кремля предложил дождаться официальных заявлений самого бизнесмена и российского МИД.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о том, что министерство иностранных дел России получило запрос партии «Новые люди» на предоставление убежища для Илона Маска.

По словам депутата, несмотря на ошибки американского миллиардера в прошлом, в России ему всегда рады. Он добавил, что ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.

6 июня Маск в социальной сети X оценил шутку зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о готовности России примирить его с президентом США Дональдом Трампом за «акции Starlink». Основатель Tesla прокомментировал сообщение Медведева смеющимся до слез эмодзи.

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.