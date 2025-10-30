В ЕС расценили как угрозу испытание ракеты «Буревестник»

Евросоюз рассматривает испытание Россией крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» как угрозу. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на брифинге, пишет РИА Новости.

«Что касается ядерной ракеты, испытанной Россией, мы видели объявление, это не идет в правильном направлении, поскольку Россия несет ответственность за неспровоцированную войну против Украины, поэтому, если эта ракета была ядерной, она может выпустить радиоактивные материалы», — сказала Итконен.

По ее словам, Россия вместо того, чтобы встать на путь мира, выбирает эскалацию. По оценке представителя ЕК, испытание «Буревестника» представляют «явную угрозу» для Евросоюза.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Ранее Трамп не увидел рисков после объявления о ядерных испытаниях.